Farah Zeynep Abdullah IMDB'nin listesinde

IMDb, her ay ismi en çok aranan ve forumlarda hakkında en çok konuşulan oyuncuların listesini yayınlıyor. Farah Zeynep Abdullah, bu senenin listesinde 407. sırada kendisine yer buldu.

İLK SIRA DEBBY RUBY'NİN

Dünya çapındaki listenin ilk üç sırasını ise Debby Ryan, Ruby Rose ve Lily James oluşturuyor.





Listedeki Türk oyuncuların başını çeken Farah Zeynep Abdullah'ı Meryem Uzerli takip ediyor.

Listede yer almayı başaran diğer Türk oyuncular ise şöyle:

Kıvanç Tatlıtuğ, Belçim Bilgin, Nuri Bilge Ceylan, Çağatay Ulusoy, Cansu Dere, Cem Yılmaz, Burak Özçivit ve Haluk Bilginer.



