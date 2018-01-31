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Farah Zeynep Abdullah'tan albüm müjdesi

Farah Zeynep Abdullah’ın “Unutursam Fısılda”yla başlayan müzik yolculuğu sürüyor.

Haber Merkezi | 31.01.2018 - 07:02..
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Öyle Bir Geçer Zaman dizisiyle ünlenen Farah Zeynep Abdullah, filmlerin ve dizilerin aranan ismi oldu. Hem güzelliğiyle hem de sesiyle herkesi büyüleyen oyuncu, albüm hazırlığında olduğunu duyurdu.

Farah Zeynep Abdullah'tan albüm müjdesi

HER PROJESİNDE ŞARKI SÖYLEDİ

Güzel oyuncunun canlandırdığı tüm karakterler müzikle bağlantılı. “Unutursam Fısılda”yla başlayan serüven daha sonra neredeyse rol aldığı tüm projelerde şarkı söylemesiyle devam etti. En son Cem Yılmaz’ın “Arif V 216”sında Ajda Pekkan şarkıları yorumlayan Abdullah, yeni dizisi “Gülizar”da ise şarkıcılık hayalleri kuran genç bir kadın olarak izleyici karşısına çıkıyor.

"PAYLAŞMA KARARI ALDIM"

Şarkı sözlerini de yazan oyuncu, artık bunları paylaşma zamanının geldiği düşünüyor. Abdullah, “Fazla şey birikti. İlk başta neden paylaşayım ki diye düşünüyordum ama geçen yıl birden kararımı değiştirdim. Kaç kişi dinler önemli değil, paylaşmak istiyorum. Aslında buna albüm demek doğru mu ondan da emin değilim. Beş şarkılık, küçük bir şey olabilir. Bu konu üzerinde çalışmaya başladım. Acelem olmadığı için tadına vara vara yapmak istiyorum.” dedi.

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