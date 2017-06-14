FARC anlaşma şartlarını yerine getiriyor

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması kapsamında 20 Haziran'da tamamlanacağı açıklanan silah bırakma süreci, ülkede oluşturulan 26 toplanma alanında BM Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizması (MM&V) gözlemciliğinde sürüyor.

SİLAHLAR TEK TEK KONTROL EDİLİYOR

Diğer toplanma alanlarının yanı sıra Cauca yönetim bölgesine bağlı Buenos Aires kentinde yapılan ve canlı yayınlanan son teslimle FARC'ın silahlarının yüzde 60'ı BM MM&V'nin eline geçti.

La Elvira toplanma alanında BM MM&V Komutanı General Javier Perez Aquino ve diğer gözlemciler tarafından alınan silahlar tek tek kontrol edilerek BM'nin konteynerlerine yerleştirildi.

DEVLET BAŞKANI CANLI İZLEDİ

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un olumsuz hava koşulları dolayısıyla yer alamadığı teslim töreni, BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault ve örgüt yöneticilerinden Pablo Catatumbo'nun katılımıyla gerçekleşti.

"FARC'IN SİVİL HAYATA YAPTIĞI YÜRÜYÜŞ..."

Arnault, süreçte yaşadıkları zorluklara değindiği ve ileride başka sorunların da ortaya çıkabileceğini dile getirdiği konuşmasında, "FARC'ın sivil hayata doğru yaptığı yürüyüş, barış sürecinin sembolüdür." ifadelerini kullandı.

İKİ TARAFA DA TEŞEKKÜR

Ülkedeki paramiliter grupların FARC'ın yerel liderlerine yönelik suikastlerine işaret eden Catatumbo ise hükümetten, yasal, ekonomik adımların yanında hayat garantisi istediklerini belirtti.

Töreni Cali kentinden takip eden Kolombiya Devlet Başkanı Santos da sürecin daha önce asla hayal edilemeyeceğine dikkati çekerek, iki tarafa da gayretlerinden ötürü teşekkür etti.