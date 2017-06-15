FARC'ın şehir yapılanması da silah bırakıyor

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) şehir yapılanmasına mensup milislerin silahları da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından teslim alınıyor.

ŞEHİR YAPILANMASI

Hükümet ile FARC arasında yapılan barış anlaşmasının uygulama organlarından Yüksek Barış Komisyonunun sosyal medya hesabında, örgütün şehirlerdeki milislerinin de 26 silah bırakma alanında toplandığı duyuruldu.

SİVİL HAYATA DEVAM EDENLER

Komisyonun açıklamasında bu bölgelerde 2 bin dolayında milisin silah bırakarak kayıt altına alındığı aktarıldı.

FARC'ın söz konusu milisleri, anlaşma gereği silah bırakmaları ve topluma kazandırılmaları için belirlenmiş bu bölgelerde toplanan yaklaşık 7 bin militanın aksine tamamen şehirlerde bulunan ve sivil hayata devam eden örgüt mensuplarından oluşuyor.