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Fare zehri içen genç kız hayatını kaybetti

Siirt Baykan ilçesinde fare zehri içtiği iddia edilen 19 yaşındaki Songül Alpağut hayatını kaybetti.

DHA | 16.12.2017 - 19:49..
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Fare zehri içen genç kız hayatını kaybetti

Siirt Baykan'a bağlı Dodan Köyü Oymaklı mezrasında Songül Alpağut, yaylada kurulan çadırda bulunan fare zehrini içti.

HAYATINI KAYBETTİ

Çadıra giren akrabaları Alpağut'u baygın halde bulunca, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Songül Alpağut, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Genç kızın cenazesi, Siirt Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Genç kızın zehri intihar etmek amacıyla mı, yoksa yalnışlıkla mı içtiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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