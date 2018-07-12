Farklı şal modelleri ile yaza renk katın

Yaz aylarının geldiği şu günlerde farklı şal ve eşarp modelleri satışa sunuluyor. Bu modelleri farklı olan ürünlerden göz zevkine en uygunu seçilerek harika bir görünüm sağlanabiliyor. Şallar sadece desen açısında veya renk açısından farklı modeller ayrılmıyor. Şalları farklı kılan bazı kumaş yapıları da bulunuyor.

Eşarp ve şallar her dolapta onlarca farklı renkte bulunabiliyor. İnsanlar tek bir ürün ile yetinmeyip bu ürünlerden farklı desen ve türde onlarca alabiliyor. Tesettür giyimin önemli dallarından biri olan şal kısmı bu yüzden her geçen gün kendini yeniliyor. İlginin çok olması çok uygun ve kaliteli ürünlerin satışa çıkmasına imkân veriyor. İnsanlar bu ürünleri alarak hem para açısından hem de kalite açısından büyük avantajlar sağlıyor.

ŞAL TÜRLERİ NELERDİR

Şal türleri incelendiğinde ilk olarak modele göre bir ayrım yapıldığı gözlemleniyor. Renk modeli ve desene göre şallar farklı kategorilere ayrılıyor. Düz renkli şallar bu kategorilerin başında yer alıyor. Genellikle her kadının evinde birçok farklı renkte düz renkli şal bulunabiliyor. Bu düz renkli şalların farklı türleri de bulunuyor. Bahsedilen türleri oluşturan temel faktör kumaş yapısı olarak karşımıza çıkıyor. Düz renk araması yapanların karşılaşacağı ilk tür ipek modeller olacaktır. Yüzde yüz ipek içeren bu ürünler güzel bir görünüm sunuyor. Ayrıca tok durması sebebiyle de birçok insan tarafından tercih ediliyor. Eksik olan noktası ise fiyatının yüksek olmasıdır. Fiyatları oldukça fazla olan bu ürünler birçok insan tarafından özel günler için tercih ediliyor.

Tesettür giyimde şalların türünü belirleyen diğer bir kumaş ise krep olarak karşımıza çıkıyor. Bu kumaşın temel özelliği kırışmıyor olmasıdır. Ayrıca kırışmamasına ek olarak iç göstermeme özelliğine de sahiptir. Bu yüzden tesettür giyimde sıklıkla kullanılıyor. Yazlık türleri de olan bu kumaş terletmeyen, hava alan bir yapıya sahiptir. Bu yüzden yazlık şal yapımında sıklıkla kullanılır. Eğer yazlık ve rahat bir şal alınmak isteniyorsa krep kumaş yapısına sahip düz renkli şallar tercih edilebilir. Renk açısından diğer bir tür ise desenli şallar olarak karşımıza çıkıyor. Desenli şallar günümüz şartlarında birçok elbise ile uyum sağlayan ve estetik açıdan iyi bir görünüm elde etmeyi sağlayan ürünler olarak karşımıza çıkıyor. Birçok farklı elbise ile kombin yapılabiliyor olmaları bu ürünleri tercih sebebi yapıyor. Yine aynı şekilde düz renkte olduğu gibi kumaş türleri bu ürünleri farklı kılıyor. Pamuklu, şifon, ipek karışımlı gibi türler olan bu kumaşlar ile harika bir yazlık şal temin edilebilir.

HER TÜRÜN FARKLI BİR AVANTAJI VAR

Her şal kumaş türünün farklı bir avantajı olduğu göze çarpıyor. Bazı eşarplar her türlü tunik ile çok uyumlu olabilirken bazı şal türleri rahatlık açısından avantaj sağlıyor. Şifon şal alan birisinin ütü sorunu ortadan kalkıyor. Bu sayede kırışıklıklardan kaynaklı kötü görünüm ile de vedalaşmak mümkün oluyor. Pamuklu şallar ise soğuk kış günlerinde üşümenin önüne geçiyor. Fakat bu ürünün eksi yönü ise kırışan yapısı olarak karşımıza çıkıyor. Kırışan yapısı sebebiyle kullanımında zorluklar olabiliyor. İpek olan şallar incelendiğinde avantaj olarak güzel bir görünüşe kavuşmaya imkân verdiği tespit ediliyor. Fakat dezavantajı ise bu ürünlerin fiyatları oluyor. Normal şallara göre çok yüksek fiyatlar ile satışları gerçekleşen ürünler herkesin alamayacağı ürünler içerisinde yer alabiliyor. İpeksi bir duruş elde etmek isteyenler ise ipeksi kumaş yapısına sahip şalları tercih ediyor. Bu ürünlerin avantajı ise fiyatları daha düşük fakat görünümleri ipek gibi olmasından dolayı sağlıyor.

ŞAL FİYATLARI DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR

Şal fiyatları alınacak olan ürüne göre değişkenlik gösterebiliyor. Çok uyguna eşarp ve şal alınabilirken çok pahalı fiyatlara da eşarp ve şal alınabiliyor. Tamamen bütçe ve görsel açıdan güzellik burada fiyatı belirliyor. Ayrıca ürünün kalitesi de fiyatı etkileyenler arasında yer alıyor. Tunik için en uygun şalı seçmek kimi zaman uzun ve zahmetli bir durum olabiliyor. Bu durumu aşmak için iyi bir araştırma yapmak ve en uygun renkleri tercih etmek gerekiyor. Fiyat bu aşamada önemsiz olabiliyor. Günlük kullanımlar için kot, koton ve krep gibi kumaşlar tercih edilebilir. Bu kumaş türleri fiyat açısından uygun olurken rahatlık açısından da üst düzey olacaktır. Bunun aksi olarak ise özel günlerde ipek kumaşlar tercih edilebilir. İpek kumaşlar çok şık görünümleri sayesinde birçok insan tarafından tercih ediliyor. Bu ise özel günlerde daha özel olmaya imkân veriyor. Fakat bu ürünlerin de fiyatları yüksek olabiliyor. 500 TL gibi rakamlara bile ipek şal bulunabiliyor. Bu tamamen bütçe ve isteklere göre şekillenecektir. Bütçeye ve tunik, pardesü gibi ürününüze en uygun şalı seçebilir, bu sayede çok şık görünebilirsiniz.

ŞAL SEÇERKEN BUNLARA DİKKAT

Şal seçerken giyilen ürün ile uyumlu olması büyük önem taşıyor. Ferace giyecek olanların buna göre şal seçmesi ve renk uyumunu sağlaması gerekiyor. Belki de şal alınırken dikkat edilmesi gereken ilk nokta renk uyumu olacaktır. Genellikle kadınlar bir şal veya eşarp alırken temel faktör olarak renk uyumuna önem veriyor. Alınacak olan rengin her renk ile uyumlu olup olmadığı, nasıl duracağı gibi sorular sorularak ürünün rengine karar veriliyor. Kumaş yapısı önem taşısa da genellikle şal seçerken renk önemsenenler arasında yer alıyor. Bu yüzden şal alırken elbise ile uyumlu olmasına dikkat etmek gerekiyor. Diğer bir nokta ise şalın hangi mevsim için alındığı oluyor. Eğer kış ayları için bir şal aranıyor ise bu ürün pamuklu tercih edilebilir. Yünlü ürünler de tercih edilebilir. Bu sayede çok daha sıcak tutan bir şala sahip olunabilir. Yaz aylarında ise daha serin tutacak, hava alan bir yapıya sahip ürünlerin tercih edilmesi önem taşıyor. Bu ürünler ile daha serin ve rahat bir yaz geçirilebilir. Günümüzde birçok farklı şal türü bulunuyor. Bunlardan en uygununu bulmak için detaylı bir araştırma yapmak gerekebiliyor. Eğer birçok elbiseniz veya ferace türü tesettür giyim ürününüz var ise bunlara en uygun şalları satın almak ve gerektiğinde kombin yapmak önemli olabilir. Bu yüzden şal arşivinde renklerin uyumlu olmasına dikkat etmek gerekiyor.

RENK UYUMU ÖNEM TAŞIYOR

Renk uyumu sadece tesettür değil, birçok alanda yer alıyor. Örneğin mor ile sarı, siyah ile altın rengi, turuncu ile siyah, kırmızı ile beyaz renklerin birbiri ile uyumlu olduğu durumların sadece birkaçıdır. Eğer sarı bir tunik sahibi iseniz bunu mor bir şal ile kombin yaparak eşsiz bir görünüme kavuşabilirsiniz. Ya da tam tersi durumda yine böyle benzer renkleri kullanarak şalınıza tunik uydurabilirsiniz. Bu gibi durumlar şal seçerken büyük önem taşıyor. En uygun renkleri seçmek ve ona göre ürün satın almak şal alırken dikkat edilmesi gerekenler arasında yer alıyor. En iyi tunik modellerine en iyi şalları uydurmak beceri ve tecrübe istiyor.