Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajiç ile Bakanlık makamında görüştü.

"HEDEF 1 MİLYAR DOLAR"

Bakan Çelik, “Bugün bakanlığımızda Rasim Ljajiç Başbakan Yardımcısı ve Sırbistan Ticaret Bakanını ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyoruz. İki ülke çalışma bakanları olarak 2012 ocak ayında Rasim beyle Ankara’da bir araya gelmiştik. Balkanlarda Sırbistan’ı son derece önemli bir komşumuz olarak görüyoruz. Suriye’de yaşanan olaylardan dolayı göçmen kriziyle karşı karşıya iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu olması bu olumsuzluklara karşı önemli bir çözüm konusu oluşturuyor. Ülkemiz bu süreç içerisinde darbe girişimi başta olmak üzere ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldı. Ama istikrarlı bir yönetim anlayışı çerçevesinde bu sorunların üstesinden gelerek yolumuza devam ediyoruz. Sırbistan’ın AB’ye ilerleyişi ve AB kurumları ile bütünleşmesi sürecine desteğimizin tam olduğunu belirtmek istiyorum ve bölgede barış ve istikrar açısından atılan tüm adımları önemsiyoruz. Sancak bölgesi iki ülke arasındaki bir köprü mesafesinde bir bölge iki ülke arasındaki ticaret hacmine baktığımız zaman olumlu seyrettiğini görmekten de memnuniyet duyuyoruz. Ticaret hacmimiz 2016 yılında 870 milyon dolar gerçekleşti. Hedefimiz öncelikli olarak 1 milyar doları yakalamak bunun 63 milyon dolarlık kısmı tarım ürünleri oluşturuyor. Tarımsal ürünler açısından ithalatımız, ihracatımız var. Bu oranları arttırma zorunluluğumuz var. Sırbistan’ın yoğun makarna ithalatı konusunda görüşmemizden iyi bir netice alırız diye ümit ediyorum. Yoğun bir ithalatları var bu konudaki payımızın artması konusunda bu ve benzer görüşmeler inşallah katkı sağlayacak. İki ülke arasındaki ilişkileri tarım yürütmenin yanında iş formuna dönüştürmeyi uygun buluyoruz. İş formu toplantılarını bakanlık olarak başlatmış bulunuyoruz. Sırbistan bildiğiniz gibi EXPO 2016 Antalya Bahçecilik Sergimize Antalya’da katıldılar onun için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.