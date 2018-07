Faruk Sabancı: Hiç kız arkadaşım olmadı

Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu olan Faruk Sabancı, Hürriyet'ten Tülay Demir'e röportaj verdi. Röportajda dikkat çeken ayrıntı kuzenleri Hacı Sabancı ve Hakan Sabancı'ya oranla oldukça izole bir hayat yaşaması oldu.

"HER GECE FARKLI MEKANDA GÖRÜNEN BİRİ DEĞİLİM"

Genç yaşta Tiesto ve Armin van Buuren gibi dünyaca ünlü DJ'lerle iş yapmış biri olarak öne çıkıyor. Eğitim için yurt dışında bulunan ve son 2 yıldır Türkiye'de bulunan Sabancı, "Sabancı ailesine mensup, daha önce pek bilinmeyen, üstelik müzik yapan genç biri ilginç geldi. Ama ben sadece işimi yapıyorum. Çok gezip tozan, çok geniş sosyal ağı olan, her gece farklı mekanda görünen biri değilim. Sabah 6’da kalkarım, 7’de evden çıkıp ofisime giderim. Saat 6.30-7 gibi de eve döner ve uyuyana kadar müzik yaparım. Ertesi gün de bu rutini aynen tekrarlarım. Sabancı ailesi mensubu olarak Sabancı’da çalışmak gibi bir sorumluluğum varken, hareketli bir sosyal hayatımın olması imkansız."





"101 KİLO VERDİM ŞİMDİ ALIŞVERİŞE AÇIM"

Kişisel olarak en çok kıyafete para harcadığını belirten Sabancı, "Her zaman modaya ilgim vardı. Fakat 1.5 sene öncesine kadar istediğim hiçbir şeyi giyemiyordum. Zayıf olup da sonradan kilo alanlardan değilim, her zaman şişmandım. Dolayısıyla o noktada bir açlığım, bir görmemişlik hali var. Bir maymunu kafese koyarsınız da çıktığında delirir ya, öyle bir şey. O yüzden ciddi bir kıyafet masrafım olduğunu inkar etmiyorum. Seviyorum da alışverişi ama biliyorum ki geçecek. Şu an için 1 numaralı gider kalemim o. Çünkü her şeyi sıfırdan almam gerekiyor. Yani eldekileri değerlendirmem imkansız, “Şu ceketi terziye vereyim de biraz daraltsın." diyecek durumda değilim." dedi.

ÇAPKINLIK BAŞLI BAŞINA MESLEK

Genç Sabancı, "Çapkın mısın?" sorusuna ise net bir cevap veriyor:

"Kesinlikle değilim. Çünkü çapkınlığın başlı başına bir meslek olduğunu düşünüyorum. Çok fazla zaman harcanması gereken bir şey. Etrafımda çok var, biliyorum; gecede üç-dört mekan değiştiriyorlar, sürekli elde telefon, ona yazıyor, buna yazıyor. Gerçekten ayrı bir iş kolu o.

26 YAŞINDAYIM, BUGÜNE KADAR TEK BİR KIZ ARKADAŞIM OLMADI

26 yaşındayım, bugüne kadar tek bir kız arkadaşım olmadı. Bir kere denendi, o da 4 hafta sürdü. Belki de bana çok uygun bir şey değil ciddi ilişki ve uzun ilişki denen durum, bilmiyorum ki. Arkadaşlarımın çoğu evli, benim bir düzgün ilişkim yok. Olması için de hiçbir zaman çaba göstermedim. Kader kısmet işidir, öyle denir ya."