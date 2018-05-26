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Faruk Sabancı'nın mısır pazarlığı

Daha önce giydiği 244 bin TL değerindeki montuyla çok konuşulan Faruk Sabancı, Bebek’te bir seyyar satıcıdan mısır alırken objektife takıldı.

Haber Merkezi | 26.05.2018 - 13:31..
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Faruk Sabancı, Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi.

Mısır satan seyyar satıcıyı görünce mola veren Faruk Sabancı, mısır tezgahının başında satıcıyla sıkı bir pazarlığa girişti.

Faruk Sabancı'nın mısır pazarlığı

PAZARLIK 15 DAKİKA SÜRDÜ

15 dakika süren pazarlığın sonunda DJ, tanesi 5 lira olan mısırlardan 7 tane alıp 30 TL ödedi. Daha sonra da mısırlarını alıp yatının yolunu tuttu.

Faruk Sabancı'nın mısır pazarlığı

244 BİN LİRALIK CEKET GİYMİŞTİ

Sabancı, geçtiğimiz günlerde İtalyan motosiklet markası Ducati tarafından üretilen, dünyada sadece 4 kişide bulunan 60 bin dolarlık (244 bin TL) montuyla görüntülenmişti. Ceketin fiyatı ve rengi çok konuşulmuştu.

Faruk Sabancı'nın mısır pazarlığı

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