Faruk Salman Deniz Seki'ye kavuşmak için gün sayıyor

İş adamı, 126 haftadır her pazartesi aksatmadan nişanlısını ziyaret için Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gitti.

‘İMKAN OLSA HER GÜN GELİRİM’

Önceki gün yine cezaevine giden Salman, görüntüledi. Şıklığıyla dikkat çeken iş adamı, “İmkan olsa her gün ziyarete gelirim” diye konuştu.

"SÜRPRİZ KAÇMASIN"

Düğünle ilgili, “Yakında öğreneceksiniz. Sürprizi kaçmasın” açıklaması yapan Salman, “Deniz çıktıktan sonra 20 gün kafa dinlemek istiyor” dedi. Salman yanında, Seki’nin koğuş arkadaşlarına dağıtmak için istediği, cezaevinde yazdığı kitabını da getirdi. Seki, 2.5 yıllık cezasını 5 Haziran’da tamamlayarak özgürlüğüne kavuşacak.