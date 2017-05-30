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Faruk Salman Deniz Seki'yi ilk kez ziyarete gitmedi

Faruk Salman, 128 haftadır aralıksız ziyaret ettiği nişanlısı Deniz Seki'yi, görmeye gitmedi.

30.05.2017 - 12:27
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Faruk Salman Deniz Seki'yi ilk kez ziyarete gitmedi

Faruk Salman'ın 5 Haziran'da özgür kalacak olan Deniz Seki'yi terk ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

5 Haziran Pazartesi günü 36 ay kaldığı cezaevinden çıkarak özgürlüğüne kavuşacak olan Deniz Seki'ye nişanlısından son hafta şoku. Geçtiğimiz günlerde çıkan ayrılık dedikodularını avukatı aracılığıyla yalanlayan Faruk Salman, her hafta aksatmadan ziyaret ettiği Seki'yi 128 hafta sonra ilk kez ziyaret etmeyerek kafaları karıştırdı.

AYRILIK NEDENİ BABA MI?

İddialara göre Salman'ın babası, tahliye sonrası evleneceği söylenen oğlunu baskılarla Seki'den ayırmaya çalışıyor. "Çocukluk aşkım" dediği Seki'yi 22 yaşındayken terk eden iş adamının ünlü şarkıcıyı tahliyesine bir hafta kala yine terk ettiği konuşuluyor. Salman'ın babasının, Seki'yi kaçak olduğu günlerde polise ihbar eden kişi olduğu da söyleniyor.

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