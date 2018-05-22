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Faruk Salman: Emeğim zehir zıkkım olsun Deniz Seki'ye

Deniz Seki, magazin gündeminden düşmüyor. Şimdi de eski nişanlısı Faruk Salman'dan gelen itiraflar herkesi şoke etti.

Haber Merkezi | 22.05.2018 - 13:06..
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Faruk Salman: Emeğim zehir zıkkım olsun Deniz Seki'ye

Deniz Seki'nin durgun olan aşk hayatı bir anda aşk üçgeniyle gündeme geldi. Önce Murat Karabova'yla yakınlaştı, sonra Tayfun Topal'la el ele poz verip 'Aşk yaşıyoruz' dedi. Ve şimdi ise eski nişanlısı Faruk Salman, Duymayan Kalmasın'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Faruk Salman ''Emeğim, hakkım her şeyim zehir zıkkım olsun başka ne söyleyebilirim? Kalbimde bitmişti çok içten söylüyorum ki Allah'ım beni ondan kurtarmış.''

"3.5 YILDIR KREDİLERİNİ ÖDÜYORUM"

Deniz Seki'nin 3.5 yıldır banka kredilerini ödediği söyleyen Faruk Salman, geçen ay ödemelere son verdiğini de açıkladı.

"BANA ULAŞAMAYINCA OĞLUMU ARIYOR"

Öte yandan Faruk Salman'dan magazin gündemine bomba gibi düşen bir itiraf daha geldi: "Deniz, beni sürekli arıyor. Olaylar çıktıktan sonra engelledim ama engellememe rağmen bana oğlumdan ulaştı. 'Seni seviyorum, Murat'la aramda bir şey yok' falan dedi. Ben yüz vermeyince de oğluma sabaha kadar benimle ilgili mesaj atmış 'Seviyorum, Faruk benim eşim olacak' gibi… Bunu kanıtlamak için ses kayıtlarını da dinlettirebilirim.''

Faruk Salman: Emeğim zehir zıkkım olsun Deniz Seki'ye

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