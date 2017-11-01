Faruk Salman'ın babası Deniz Seki'yi yine istemedi

İş adamı Salman'ın babası, oğlunun Deniz Seki'yle ilişkini onaylamamış. Hapisten çıktıktan sonra sevgilisi Faruk Salman'la evlilik kararı alan Deniz Seki'nin mutluluğu kısa sürdü. Sevgilisiyle ayrılan Seki, Salman'la barışmış kısa süre sonra tekrar ayrılmıştı. Ayrılığın nedeni Salman'ın babasının Seki'yi istemesinden dolayı olduğu ortaya çıktı.

BABA SALMAN DENİZ SEKİ'Yİ İSTEMİYOR

Ünlü şarkıcı 22 yaşındayken tanışıp aşk yaşamaya başladığı Faruk Salman'la o zamanlar da baba engeli nedeniyle ayrılmak zorunda kalmıştı. Yıllar sonra biraraya gelip evlilik kararı alan çiftin saadetine yine baba köstek oldu. Ünlü şarkıcının firari olduğu dönemde de onu polise ihbar eden baba Aralık ayında evlenmeyi düşünen aşıkları ayırdı.

FARUK KIRGIN

Hem kafasında hem de kalbinde aşkını bitirdiğini dile getiren Faruk Salman, “Bu ilişkide en çok sabreden ve emek veren taraf bendim. Maalesef bu kadar emeğim boşaymış. Allah yolunu da bahtını da açık etsin” dedi.