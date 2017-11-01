taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.143
USD
3,7927
EURO
4,4126
ALTIN
154,82
PETR
61,1000

Faruk Salman'ın babası Deniz Seki'yi yine istemedi

Ünlü şarkıcı Deniz Seki'yle nişanlısı Faruk Salman'ın asıl ayrılık nedeni ortaya çıktı.

01.11.2017 - 07:48
  1. Haberler
  2. Magazin

dd

İş adamı Salman'ın babası, oğlunun Deniz Seki'yle ilişkini onaylamamış. Hapisten çıktıktan sonra sevgilisi Faruk Salman'la evlilik kararı alan Deniz Seki'nin mutluluğu kısa sürdü. Sevgilisiyle ayrılan Seki, Salman'la barışmış kısa süre sonra tekrar ayrılmıştı. Ayrılığın nedeni Salman'ın babasının Seki'yi istemesinden dolayı olduğu ortaya çıktı.

BABA SALMAN DENİZ SEKİ'Yİ İSTEMİYOR

Ünlü şarkıcı 22 yaşındayken tanışıp aşk yaşamaya başladığı Faruk Salman'la o zamanlar da baba engeli nedeniyle ayrılmak zorunda kalmıştı. Yıllar sonra biraraya gelip evlilik kararı alan çiftin saadetine yine baba köstek oldu. Ünlü şarkıcının firari olduğu dönemde de onu polise ihbar eden baba Aralık ayında evlenmeyi düşünen aşıkları ayırdı.

FARUK KIRGIN

Hem kafasında hem de kalbinde aşkını bitirdiğini dile getiren Faruk Salman, “Bu ilişkide en çok sabreden ve emek veren taraf bendim. Maalesef bu kadar emeğim boşaymış. Allah yolunu da bahtını da açık etsin” dedi.

İlginizi Çekebilir
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen evleniyor
Olaylı aşklarıyla gündem yaratan Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen’in evlilik kararı aldığı iddia edildi.
Meryem Uzerli'den Dubaili Şeyh açıklaması
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, para karşılığı Dubaili Şeyh'le yemeği tek başına yemediğini söyledi.
Işın Karaca: Kızımı bankamatik olarak görüyordu
Ünlü şarkıcı Işın Karaca, kızının babası eski eşi Sedat Doğan hakkında bir açıklama daha yaptı.
İzel Soner Arıca'ya aşkını itiraf etti
Türk pop müziğinin sevilen ismi İzel, Soner Arıca’yı dinlemeye gitti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şenol Güneş Lige de aynı ciddiyetle çıkıyoruz

Şenol Güneş Lige de aynı ciddiyetle çıkıyoruz

11
ABD'li komutan Suriye'deki asker sayısını açıkladı

ABD'li komutan Suriye'deki asker sayısını açıkladı

25
Avukat Kutbettin Kaya balıkçıda öldürüldü

Avukat Kutbettin Kaya balıkçıda öldürüldü

14
New York saldırganının yakalandığı anlar

New York saldırganının yakalandığı anlar

26
RTÜK'ten Hande Ataizi'nin evlilik programına rekor ceza

RTÜK'ten Hande Ataizi'nin evlilik programına rekor ceza

22
Barzıkin: Turistler için Türkiye'nin yerini Kenya alacak

Barzıkin: Turistler için Türkiye'nin yerini Kenya alacak

35
Türkiye'nin BM Temsilcisi: PYD hala çocukları kullanıyor

Türkiye'nin BM Temsilcisi: PYD hala çocukları kullanıyor

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM