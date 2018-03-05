Fas halkı bölgesel kalkınma için gösteri yaptı

Düzenlenen gösteriye katılan yüzlerce Faslı, "mevcut durumun sorumlularının hesap vermesi" ve "halkı kömür madenlerinde rızık aramaktan kurtaracak alternatif ekonomik çözümler üretilmesi" yönünde sloganlar attı.

ELEKTRİK VE SU FATURALARI İÇİN ÇÖZÜM İSTEDİLER

Hükümetin olumlu kararlar alsa da bunların yeterli olmadığını, elektrik ve su faturaları sorunuyla ilgili çözüm getirmediğini ifade eden Ed'anin göstericilerin, mevcut sorunlara çözüm bulmak üzere bir bakanlık komitesinin kenti ziyaret etmesini istediğini söyledi.

Jerada'da bulunan metruk kömür ocağından kömür çıkarmaya çalışan 2 kardeşin göçük altında kalarak yaşamını yitirdiği 22 Aralık 2017'den bu yana "bölgenin kalkındırılması" talebiyle gösteriler düzenleniyor.