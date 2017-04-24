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Fas ile Cezayir arasında Suriyeli sığınmacı krizi

Fas'ın Cezayir Büyükelçisi Hasan Abdulhalik'in Cezayir Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.

24.04.2017 - 02:53
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Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriyeli sığınmacıları yasadışı yollarla Fas'a gönderdikleri yönündeki suçlamaları kabul etmediklerini iletmek için Büyükelçi Abdulhalik'in Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 19 Nisan günü Fas'tan kovulan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 sığınmacının Cezayir topraklarına doğru ilerlediğine dikkat çekilerek "Aynı gün Fas'tan resmi bir konvoyla getirilen 39 sığınmacı daha sınıra getirilerek yasadışı yollarla Cezayir'e gönderilmek istendi." denildi.

Cezayir'in Suriyeli sığınmacılara karşı sorumluluktan kaçmadığı ve şu anda 40 bin Suriyelinin ülkede oturum sahibi olduğu aktarılan açıklamada, Fas'ın resmi basını tarafından Cezayir aleyhinde kampanyalar başlatılmasının, iyi komşuluk gereksinimlerine aykırı olduğuna dikkat çekildi.

Fas Dışişleri Bakanlığı da Cezayir'in Rabat Büyükelçisini Bakanlığa çağırarak Cezayir yönetiminin Suriyeli sığınmacıları yasadışı yollarla Fas'a göndermeleri nedeniyle büyük endişe duyduklarını ilettiğini bildirmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı ise cuma günü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Zor şartlarda bekleyen Suriyeli sığınmacıların Cezayir sınırı içerisinde bulunduğu ve ülke içine dönüşlerine izin verilmeyerek mağdur edildiği" belirtilmişti.

Cezayir tarafından sınır dışı edilmek istenen 55 Suriyeli sığınmacı, 17 Nisan'dan bu yana Fas'ın güneydoğusundaki Fegig kenti kırsalı yakınındaki sınır bölgesinde bekliyor.

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