Fas: İsrail ile ilişkimiz yok

İsrail ile diplomatik ya da ticari olarak bir ilişkilerinin olmadığını belirten Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, Fas mallarının bazı uluslararası şirketler tarafından İsrail'e ihracatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ULUSLARARASI ŞEBEKELER YAPIYOR"

Fas mallarının İsrail'e ihracatında artış olduğu yönünde basında çıkan haberlere değinen Halfi, düzenlediği haftalık basın toplantısında, "Bazı uluslararası şebekeler, hükümet olarak bizim İsrail'e yönelik resmi tutumumuzun aksine Fas mallarının İsrail'e ihracatı için diğer ülkeleri transit geçiş istasyonu olarak kullanıyor." dedi.

İsmini vermediği şebekelerin geçiş için hangi ülkeleri kullandığı ve ne tür bir mekanizmayla çalıştıkları konusunda bilgi vermeyen Halfi, Fas'ın İsrail ile hiç bir siyasi ya da ticari ilişkisinin bulunmadığını kaydetti.

Fas basınında dün çıkan haberlerde, Fas'ın İsrail'e ihracatının geçen son beş yılda 5 kat artarak 5 milyon dolardan 25 milyon dolara yükseldiği ileri sürülmüştü.

Mısır ve Ürdün'ün dışındaki Arap ülkeleri ile İsrail arasında diplomatik ilişki bulunmuyor.