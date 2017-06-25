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Fas Kralı 562 mahkumu affetti

Fas Kralı 6. Muhammed, Ramazan Bayramı dolayısıyla 562 mahkumu bağışladı.

25.06.2017 - 05:00
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fas kralı muhammed

Fas Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Kral 6. Muhammed’in Ramazan Bayramı dolayısıyla ülkenin çeşitli mahkemelerince hapis cezasına çarptırılan 562 mahkumu affettiği belirtildi.

Aftan yararlanan mahkumlardan 188’inin salıverileceği, 374 mahkumun ise çeşitli oranlarda ceza indiriminden yararlanacağı kaydedildi.

ÜLKENİN KUZEYİNDE YAŞANAN GERGİNLİK

Öte yandan ülkenin kuzeyinde 7 ayı aşkın bir süredir devam eden gösterilerde tutuklananların serbest bırakılması için ülke genelinde birçok gösteri düzenlenmişti. Kamuoyunda Kral 6. Muhammed’in bu göstericilere yönelik af çıkaracağı beklentisi oluşmuştu.

Geçen yıl ekim ayında ülkenin kuzeyindeki El Huseyme kentinde bir balıkçının, polisin el koyduğu balıklarını çöp kamyonundan almaya çalışırken presleme haznesinde sıkışarak hayatını kaybetmesinin ardından El Huseyme ve civar kentler başta olmak üzere ülke genelinde birçok gösteri düzenlenmişti.

Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, geçen perşembe yaptığı basın toplantısında, mayıs ayından itibaren yeniden başlayan gösterilerde toplam 127 kişinin tutuklandığını açıklamıştı.

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