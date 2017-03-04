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Fas parlamentosunun genişletilmesine kedi engeli

Fas parlamentosunun ikinci kanadı Danışma Kurulu binasını genişletme projesinin bir "varis kedi" yüzünden durdurulduğu bildirildi.

04.03.2017 - 04:42
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Fas parlamentosunun genişletilmesine kedi engeli

İnternet gazetesi "El-Umk El-Mağribi"nin haberine göre, Avrupa kökenli bir kadının kedisi, parlamentoya bağlı binanın genişletilme projesinin durmasına neden oldu.

BİNANIN SAHİBİ KEDİ ÇIKTI

Danışma Kurulu ofisi, başkent Rabat'taki binanın genişletilmesine karar verdi. Yan bina eski binaya eklenmek üzere satın alınmak istendiğinde bu yapının sahibinin bir kedi olduğu ortaya çıktı.

VASİYETLE KEDİSİNE BIRAKMIŞ

Olayla ilgili araştırmada, Avrupalı bir kadının bu binanın sahibi olduğu ve ölmeden önce binanın kedisine bırakılması için vasiyette bulunduğu anlaşıldı.

Önceki danışma kurulunun binanın genişletilmesi projesini aynı nedenle durdurduğu, şu anki Danışma Kurulu Başkanı Hakim Binşmış'ın ise Ekim 2015'te göreve gelmesinin akabinde soruna çözüm bulmak için bir kez daha harekete geçtiği aktarıldı.

Fas parlamentosunun genişletilmesine kedi engeli

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