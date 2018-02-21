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Fas'ın geleneksel müzik aletlerine büyük ilgi

Marakeş'teki Geleneksel Sanatlar Çarşısı'nın en eski dükkânlarından birini işleten Mustafa ez-Zevatini, yerel ve uluslararası müzisyenler için müzik aletleri yapıyor.

AA | 21.02.2018 - 09:58..
  1. Haberler
  2. Müzik
Gökhan Mert GÜNAYDIN / [email protected]

Günümüzde eskiye sadık kalan sanatçıların gün yüzüne çıkmasının sebebi, eskiye özlem. Popüler müziğin de eskiye dönüşler yaşamasıyla da müzik endüstrisi yavaş da olsa doğru bir çizgiye gidiyor.

Fas'ın geleneksel müzik aletlerine büyük ilgi

45 yıldır müzik aleti yapan Zevatini, "Bizde müzik merakı aileden geliyor. 1972 yılında daha 14 yaşında iken müzisyen olan dayılarımla beraber müziğe ilk adımımı attım. Eskiden müzisyenler çaldıkları müzik aletlerini kendileri yapardı, bu şekilde ben de müzik aleti yapımını dayılarımdan öğrendim." dedi.

Fas'ın geleneksel müzik aletlerine büyük ilgi

Etnik müzik aletleri üreten Zevatini şunları ekledi: "Müşterilerimiz Marakeş’te ve diğer kentlerde yerel müzik ginave ve Endülüs müziği yapan sanatçılardan oluşuyor. Ara sıra yurt dışından müzisyenlerin de siparişlerini yapıyoruz. Ayrıca turistlere yönelik hediyelik eşya olarak alabilecekleri müzik aletlerinden de yapıyoruz."

"40 YILDIR BU İŞİ SEVEREK YAPIYORUM"

Fas'ın geleneksel müzik aletlerine büyük ilgi

40 yıldır Zevatini'nin atölyesinde çalışan 56 yaşındaki Cuma Binaddi ise yaptıkları müzik aletlerinde genelde keçi, oğlak, kuzu, dana, deve ve zaman zaman balık derisi kullandıklarını söyledi.

1976'da, ustası Zevatini'nin yanında bu işe başladığını anlatan Binaddi, "Müzik aleti yapımını ustam Zevatini'den öğrendim. Müzik aletleri ve yapımı çok zevkli ve emek isteyen bir iş. Kırk yılı aşkın süredir ustamla çalışmama rağmen hiç sıkılmadan meslek hayatıma devam ediyorum." dedi.

"KARMA MÜZİK ALETLERİ DE YAPIYORUZ"

Fas'ın geleneksel müzik aletlerine büyük ilgi

Binaddi, "Her müzik aleti tek tek bizim elimizde şekil alıyor. Bazen müzisyenlerin istediği farklı ve özel müzik aletlerini de yapıyoruz. Mesela ud ile mandolini ya da geleneksel olarak kullandığımız bir müzik aletini başka bir müzik aleti ile birleştirmek isteyen müzisyenler oluyor. Kendimiz de müzisyen olduğumuz için isteklerini anlıyoruz ve elimizden geldiğince istediklerini üretmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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