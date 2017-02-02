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Fas'ın gözbebeği: Tanca

Tanca'nın ışığı herkesi etkisi altına alabilir...

02.02.2017 - 17:11
  1. Haberler
  2. Seyahat

Şehri ziyaret eden Gülden Akıncı, Skylife Dergisi'ne bir gezi yazısı hazırlayarak Tanca'yı anlattı:İstanbul’da yaşadığım için haftada birkaç kez vapura biner, Asya ile Avrupa’yı ayıran Boğaz’ın iki yakası arasında gidip gelirim.

Fas'ın gözbebeği: Tanca

FERİBOTLA GEÇİLEBİLİR

Yarım saat içinde bir kıtadan diğer kıtaya geçmemi sağlayan bu vapur yolculuklarından birinde, benzer bir kıtalararası seyahati Avrupa’dan Afrika’ya doğru da yapmaya karar verdim: İspanya’nın Tarifa şehrinden Fas’ın Tanca şehrine feribotla geçecektim…

Fas'ın gözbebeği Tanca'dan görüntüler

Fas'ın gözbebeği: Tanca

ÜÇ SAATTE TARİFA'YA VARDI

Bu hayalimi gerçekleştirmek için önce uçakla Málaga’ya gittim. Sonra karayoluyla İspanya’nın ünlü kıyı şeridi Costa del Sol boyunca yol aldım. Yazın Akdeniz sahillerini dolduran o büyük kalabalıktan uzakta, ılık bir kış gününde Torremolinos, Fuengirola, Marbella ve Cebelitarık'ı yaklaşık üç saatte geçip Tarifa’ya vardım.

Fas'ın gözbebeği: Tanca

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