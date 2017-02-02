Şehri ziyaret eden Gülden Akıncı, Skylife Dergisi'ne bir gezi yazısı hazırlayarak Tanca'yı anlattı:İstanbul’da yaşadığım için haftada birkaç kez vapura biner, Asya ile Avrupa’yı ayıran Boğaz’ın iki yakası arasında gidip gelirim.

FERİBOTLA GEÇİLEBİLİR

Yarım saat içinde bir kıtadan diğer kıtaya geçmemi sağlayan bu vapur yolculuklarından birinde, benzer bir kıtalararası seyahati Avrupa’dan Afrika’ya doğru da yapmaya karar verdim: İspanya’nın Tarifa şehrinden Fas’ın Tanca şehrine feribotla geçecektim…

Fas'ın gözbebeği Tanca'dan görüntüler

ÜÇ SAATTE TARİFA'YA VARDI

Bu hayalimi gerçekleştirmek için önce uçakla Málaga’ya gittim. Sonra karayoluyla İspanya’nın ünlü kıyı şeridi Costa del Sol boyunca yol aldım. Yazın Akdeniz sahillerini dolduran o büyük kalabalıktan uzakta, ılık bir kış gününde Torremolinos, Fuengirola, Marbella ve Cebelitarık'ı yaklaşık üç saatte geçip Tarifa’ya vardım.