'Faşizmin Analizi' raflarda

Maria Antonietta Macciocchi İkinci Dünya savaşı ile zirveye ulaşan faşizmin sonrasını anlattığı ve özel olarak faşist yönetimler altında kadının yerini tahlil ettiği Faşizmin Analizi kitabı İnkılâp Kitabevi tarafından yayımlandı.

Faşizmin Analizi, 1975’te Vincennes Üniversitesi’nde alanında uzman bilim insanlarının faşizm üzerine verdikleri seminerlerin Maria A. Macciocchi tarafından yapılan derlemesidir. Yazarın yorumları ile zenginleştirdiği kitap faşizmin işleyişini ortaya koyan önemli bir eserdir.

Yazar: Maria Antonietta Macciocchi

Yayınevi: İnkılap Yayınevi

Çeviren: Cemal Süreya

Türü: Düşünce

Baskı yılı: 2018

Syf: 335

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