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Faslı müzisyen Redwan El Asmar Konya'da sahne aldı

Hazreti Mevlana'nın 811'inci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 15'inci Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali'nde, Faslı müzisyen Redwan El Asmar konser verdi.

AA | 24.09.2018 - 11:09..
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Konya Valiliği ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce organize edilen festivalin 4'üncü gününde, Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda müzikseverlerle bir araya gelen Redwan El Asmar, derin bir geleneği olan ve ülkenin coğrafi konumunu da yansıtan İspanyol gelenekleri, Sahra altı Afrikalı köleler, Orta Doğu müzisyenleri ve yerli Berberiler tarafından etkilenen Fas müziklerini dinleyicilerin beğenisine sundu.

KONSERE YOĞUN İLGİ

Çok sayıda yerli ve yabancı turistinin yanı sıra Konya'da eğitim alan yabancı uyruklu öğrenciler de konsere yoğun ilgi gösterdi. Asmar, konserinde yöresel kıyafetler ve çalgılar da kullandı.

Faslı müzisyen Redwan El Asmar Konya'da sahne aldı

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