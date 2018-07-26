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Fast food restoranında bedava içecek kavgası

ABD'de fast food restoranında çekilen görüntülerde restoran müdürü bedava içecek isteyen daimi müşteriye içecek vermiyor ve ikili arasında kavga çıkıyor.

Haber Merkezi | 26.07.2018 - 19:56..
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Dailymail'in haberine göre görüntüler, restoranın sürekli müşterisi olduğu iddia edilen kadının, ödeme yapmadan içecek almak istemesinden hemen sonra kaydedilmeye başlanmış.

MÜŞTERİ MÜDÜRDEN DAYAK YEDİ

Ne zaman ve nerede çekildiği tam olarak belli olmayan video, Facebook'a yüklendikten sonra paylaşım rekorları kırdı. Restoranın müdürü, müşterinin bedava içecek almasına izin vermiyor ve içecek makinesini kapatıyor. Buna sinirlenen müşteri, mağaza müdürüne milkshake fırlatıp ona tepsiyle vurmaya çalışıyor. Ancak feci şekilde dayak yiyor.

Fast food restoranında kavga VİDEO

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