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Fast- food yemek kadınların doğurganlığını etkiliyor

Düzenli olarak fast- food tüketen ve meyve yemeyen kadınlar, hamile kalmakta zorlanıyor.

Haber Merkezi | 04.06.2018 - 15:48..
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Fast- food yemek kadınların doğurganlığını etkiliyor

Human Reproduction (İnsan Üremesi) raporu için 6 bine yakın kadın üzerinde bir araştırma yapıldı. Bu araştırmaya göre; haftada 4'ten fazla fast-food yiyen kadınların normal olarak beslenen kadınlardan bir ay daha geç hamile kaldığı sonucuna varıldı.

Fast- food yemek kadınların doğurganlığını etkiliyor

ABUR CUBUR YİYEN KADINLAR BİR SENE HAMİLE KALAMIYOR

Uzmanlar, verimli bir doğurganlık için iyi bir beslenme düzenine sahip olunması gerektiğini vurguluyor. Bu araştırmada ayrıca düzenli olarak abur cubur tüketen kadınların bir sene içerisinde hamile kalamadığını da belirtti.

Araştırmacılar, ayda birden veya üçten daha az meyve yiyenlerin hamile kalma sürelerinin, günde bir veya birden fazla meyve yiyenlere kıyasla daha uzun sürdüğü görüldü.

Fast- food yemek kadınların doğurganlığını etkiliyor

"KALİTELİ GIDALARLA BESLENENLERİN HAMİLE KALMA SÜRESİ KISALIYOR"

Avustralya'da araştırmanın başındaki Adelaide Üniversitesi'nden Prof. Claire Roberts "Bu bulgular, meyve gibi kaliteli iyi gıdalarla beslenen, fast-food tüketimini en aza indirenlerde doğurganlığın arttığını, hamile kalma süresinin de kısaldığını gösteriyor." dedi.

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