Fas'ta Filistin'e destek sempozyumu

Osmani, başkent Rabat'ta düzenlenen "Arap Basınında Filistin Davası" başlıklı sempozyumda yaptığı konuşmada, ülkesinin Filistin halkına destek veren her türlü halk girişimi ile sivil ve medya kampanyalarının yanında olduğunu söyledi.

"FİLİSTİN DAVASINA VERİLEN ÖNEM GERİLEDİ"

Fas ile Filistin'in birlik içinde olduğunu kaydeden Osmani, "Coğrafya farklı olsa da aynı tutum içerisinde olmaya devam etmeliyiz." dedi.

Osmani, Filistin meselesinde mücadelenin yalnızca siyasi yollarla değil, basın ve fikir alanında da verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Gündemdeki diğer meseleler nedeniyle Arap medyasında Filistin davasına verilen önemin gerilediğini kimse inkar edemez." diyen Bakkali, medya mensuplarına Filistin davasına karşı sorumluluğunu üstlenmeleri çağrısında bulundu.