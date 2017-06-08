taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.617
USD
3,5511
EURO
3,9980
ALTIN
146,84
PETR
48,2700

Fas'ta insana ait 300 bin yıllık kalıntılar bulundu

Uluslararası arkeoloji ekibi, Yusufiye bölgesi kırsalında yer alan Cebel İhud köyü yakınlarında Homo sapiense ait iskelet kalıntıları buldu.

08.06.2017 - 04:21
  1. Haberler
  2. Dünya

Fas Kültür ve İletişim Bakanlığından yapılan açıklamada, Faslı bilimadamı ve araştırmacı Abdulvahid bin Nasır ve Alman araştırmacı Jan Jack Yublan’ın öncülüğünde çalışan uluslararası bir arkeoloji ekibinin Fas’ın Yusufiye bölgesi kırsalında yer alan Cebel İhud köyü yakınlarında yaptıkları kazı çalışmalarında Homo sapiense ait iskelet kalıntılarına rastladıkları belirtildi.

Fas'ta insana ait 300 bin yıllık kalıntılar bulundu

300 BİN YILLIK "HOMO SAPİENS" KALINTILARI

Kalıntıların yaklaşık 300 bin yıllık olduğu belirtilen açıklamada, yapılan testler sonucunda kalıntıların şimdiye kadar keşfedilen en eski insan kalıntıları olduğu ifade edildi.

Fas'ta insana ait 300 bin yıllık kalıntılar bulundu

Şimdiye kadar yapılan araştırmalarda en eski 100 bin yıllık kalıntılara ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, Fas’ta keşfedilen kalıntılara ilişkin ilmi makalenin 8 Mayıs 2017 tarihinde Almanya’da çıkan "Doğa" dergisinde yayımlandığı kaydedildi.

Cebel İhud civarında 2014 yılında yapılan kazı çalışmalarında 16 bin yıl öncesine ait insan kalıntıları bulunmuştu.

Fas'ta insana ait 300 bin yıllık kalıntılar bulundu

İlginizi Çekebilir
Meksika'da cezaevinde isyan: 7 ölü
Tamaulipas eyaletindeki cezaevinde çıkan isyanda 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kuzey Irak'ta bağımsızlık referandumu için tarih verildi
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bağımsızlık referandumu için tarih belirledi.
Gazetecinin Dağlık Karabağ sorusu Ermeni bakanı kızdırdı
Ermenistan Dışişleri Bakanı Eduard Nalbandyan, Rus gazetecinin "İşgal ettiğiniz bölgeden ne zaman çekileceksiniz" soruna bozuldu.
Londra'da şüpheli araç alarmı
ABD'nin Londra Büyüleçiliğinin inşaat halindeki yeni yerleşkesi yanına park edilen sahipsiz araç kontrollü şekilde patlatıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gazetecinin Dağlık Karabağ sorusu Ermeni bakanı kızdırdı

Gazetecinin Dağlık Karabağ sorusu Ermeni bakanı kızdırdı

25
Bursa'da polis merkezine silahlı saldırı

Bursa'da polis merkezine silahlı saldırı

33
82 yıllık mini traktörü pancar motoruyla tarlaya döndürdü

82 yıllık mini traktörü pancar motoruyla tarlaya döndürdü

9
Taksim Meydanı'nda Katar'a destek yürüyüşü

Taksim Meydanı'nda Katar'a destek yürüyüşü

44
Emine Erdoğan: Yeni nesil elinde bayrakla ölümü öldürdü

Emine Erdoğan: Yeni nesil elinde bayrakla ölümü öldürdü

92
NASA'ya 12 yeni astronot seçildi

NASA'ya 12 yeni astronot seçildi

25
Arsuz Kaymakamı Musa Sarı kaza yaptı

Arsuz Kaymakamı Musa Sarı kaza yaptı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM