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Fas’ta kadına yönelik şiddete karşı yasa onaylandı

Fas Parlamentosu Temsilciler Meclisi kadına yönelik şiddet ile mücadele yasasını onayladı.

AA | 16.02.2018 - 16:45..
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Parlamentoda düzenlenen olağan toplantıda sunulan "kadına yönelik şiddet ile mücadele yasası" oy çokluğuyla kabul edildi.

Fas’ta kadına yönelik şiddete karşı yasa onaylandı

"BU YASA DEMOKRASİ VE ADALET DEĞERLERİNİ YÜKSELTİYOR"

Oylamanın ardından konuşan, Aile, Dayanışma, Eşitlik ve Sosyal Kalkınma Bakanı Besime el-Hakkavi, "Hukuk devleti olma yolunda attığımız en önemli adımlarından birine hep beraber şahit olduk. Kadına yönelik şiddet ile mücadelede kurumsal tavır çok önemli bir yer tutacak. Bu yasa demokrasi ve adalet değerlerini yükseltiyor." dedi.

Yaklaşık 15 senedir gündemde olan kadına yönelik şiddet ile mücadele yasası, Fas’ta bu alanda alınan ilk yasa olma özelliği taşıyor. Yasa resmi gazetede yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Fas’ta kadına yönelik şiddete karşı yasa onaylandı

6 MİLYON KADIN ŞİDDETE MARUZ KALIYOR

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Hakları Komisyonu Fas Temsilcisi Leyla Rahyavi, tarafından geçen yıl kasım ayında paylaşılan raporda, Fas'ta 3,7 milyonu evli olmak üzere yaklaşık 6 milyon kadının şiddete maruz kaldığı duyurulmuştu.

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