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Fas’ta tren kazası: 6 ölü

Fas'ın Tanca kentinde trenin minibüse çarpması sonucu 6 kişi yaşamını yitirirken, 13 kişi de yaralandı.

AA | 17.02.2018 - 15:24..
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dg

Fas’ın kuzeyinde yer alan Tanca kentinde yük treninin işçileri taşıyan minibüse çarpması sonucu 6 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

MİNİBÜSE ÇARPTI

Fas Ulusal Demir Yollarından yapılan açıklamada, 3250 numaralı yük treninin sabah 05.00 civarında Daliye bölgesinde bir minibüse çarptığı belirtildi.

Yaralıların hastaneye ulaştırıldığı belirtilen açıklamada, ölü veya yaralı sayısı hakkında bilgi verilmedi.

6 KİŞİ ÖLDÜ

AA muhabirine konuşan bir sivil savunma yetkilisi, çoğunluğu kadın olan işçileri taşıyan minibüse trenin çarpması sonucunda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 2’si ağır 13 kişinin de yaralandığını ifade etti.



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