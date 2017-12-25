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Fas’tan "Filistin’e destek" etkinlikleri

Fas'ta birçok dernek ve siyasi oluşumun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararı karşısında Filistin’e destek etkinlikleri düzenleyeceği bildirildi.

AA | 25.12.2017 - 18:01..
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Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (PJD) kurulmasında etkili olan Tevhid ve Islah Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, Filistin’e destek amacıyla 26-28 Aralık tarihleri arasında “Filistin’in Ebedi Başkenti Kudüs” sloganıyla birçok etkinlik yapılacağı duyuruldu.

"FİLİSTİN'İN BAŞKENTİ KUDÜS"

Faslı siyasetçi ve düşünür Ebu Zeyd el-Mekrai el-İdrisi’nin “Filistin’in Başkenti Kudüs” başlığıyla bir konferans vereceği belirtilen açıklamada, etkinlikler kapsamında birçok panel ve seminerin de düzenleneceği kaydedildi.

Ülkede etkin çalışmalarda bulunan Filistin İçin Ulusal Çalışma Grubu tarafından yapılan açıklamada ise 28 Aralık'ta başkent Rabat’ta bulunan 5. Muhammed Tiyatro Salonu'nda “Başkentimiz Kudüs, Mahkumlarımıza Hürriyet” başlığıyla bir konferans düzenleneceği duyuruldu.

Açıklamada, İsrail hapislerinde bulunan Filistinli tutukluları temsilen de Filistin’den bir heyetin konferansa katılacağı belirtildi.

Öte yandan yerel basında çıkan haberlerde de Hamas'ın Eski Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal’in PJD’nin misafiri olarak Fas’a geleceği belirtiliyor.



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