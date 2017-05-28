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Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Cannes'da Fatih Akın'ın yönettiği "Solgun" adlı filmin başrolünde yer alan Diane Kruger en iyi kadın oyuncu seçildi.

28.05.2017 - 22:41
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Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Bu yıl 70'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nin ödül töreni, Cannes Festivaller Sarayı'nda yapıldı. Törende, Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın'ın yönettiği "Solgun" adlı filmin başrolündeki Kruger en iyi kadın oyuncu seçildi.

Film Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan, bombalı saldırıda eşini ve çocuğunu kaybeden bir kadının hikayesini anlatıyor.

Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

ALTIN PALMİYE 'THE SQUARE' ADLI FİLME GİTTİ

Festivalin Altın Palmiye ödülü, İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un "The Square" adlı filmine verildi.

Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos'un "Mise à Mort du Cerf Sacré" isimli filmi en iyi senaryo ödülüne layık görüldü.

Jüri Özel Ödülü de Rus yönetmen Andrei Zviaguintsev'in "Nelyubov" filmi aldı.

BÜYÜK ÖDÜL FRANSIZ YÖNETMENE GİTTİ

Büyük Ödül'e Fransız yönetmen Robin Campillo'nun "120 battements par minute" isimli filmi layık görülürken, en iyi yönetmen ödülü "Les proies" isimli filmi ile Amerikalı yönetmen Sofia Coppola'ya verildi.

Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

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