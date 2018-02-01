Fatih Akın'ın tercihi Alman pasaportu oldu

Hürriyet gazetesi yazarı Ayşe Arman'a konuşan yönetmen Fatih Akın, Türk vatandaşlığından çıkıp Alman vatandaşlığına geçtiğini açıkladı.

"ALMAN PASAPORTUNDA VİZE GEREKMİYOR"

Bunun "pratik sebeplerden" dolayı gerçekleştiğini savunan Fatih Akın, "Alman pasaportu günlük yaşamda çok daha rahat. Vize gerekmiyor, bir şey gerekmiyor." dedi.

"TÜRK PASAPORTUNU GERİ VERDİM"

Akın, devamında şunları söyledi:

"Vırt zırt her yere seyahat edebiliyorsun. Keşke Türk pasaportu da öyle olsaydı. Pratik olarak avantajları var. Yani Türklüğümden vazgeçmek değil bu, bürokratik olarak daha kolay olduğu için Türk pasaportunu geri verdim..."