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Fatih Altaylı'nın hakaretleri Arda yorumunu hatırlattı

Arda Turan hakkında "Adamlık ona buna horozlanmak değildir, adamlık bir tavırdır" diyen Fatih Altaylı, trafik polisine küfür yağdırdı.

Haber Merkezi | 17.10.2018 - 14:22..
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Fatih Altaylı'nın hakaretleri Arda yorumunu hatırlattı

İstanbul'da gittiği adreste aracını yasak bir noktaya park eden Fatih Altaylı, trafik polisleriyle sert bir tartışma yaşadı.

POLİSE DE ŞEFLERE DE KÜFÜR

Trafik polisine hakaret etmeye başlayan Fatih Altaylı, "Haysiyetsiz adamlar sizi, onların şefini de hepsini de ....." diye bağırdı.

Bu sırada telefonlar da kayıttaydı.

Oysa Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında Arda Turan ile Berkay arasında yaşanan kavgayı yorumlayan Fatih Altaylı, adamlık konusunda ders veriyordu.

Fatih Altaylı'nın hakaretleri Arda yorumunu hatırlattı VİDEO

"ADAMLIK ONA BUNA HOROZLANMAK DEĞİLDİR"

Altaylı, Arda Turan'ı "Ben mesela destek verdiğim için pişmanım. Fatih Terim'e karşı Arda'yı savundum, genç bir adam, çocuk diye söyledim. Ama bu çocukluğu falan aştı, bu kabadayılığa vardı. Adamlık ona buna horozlanmak değildir, adamlık bir tavırdır." sözleriyle eleştirmişti.

Fatih Altaylı'dan trafik polisine küfürler VİDEO

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