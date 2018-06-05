Fatih gemisi Antalya'ya demir attı

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Guatemala'da Fuego Yanardağı can almaya devam ediyor

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Aziz Yıldırım seçimden sonra ilk kez kızıyla görüntülendi

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1 Van'da molotof kokteylleri ele geçirildi Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çaldıran ilçesindeki evde yapılan aramada molotof kokteyli, kurusıkı tabanca ve fişek ele geçirildi.

2 Makedonya'nın ismi birkaç gün içinde değişebilir Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Koicas, Makedonya ile devam eden "isim sorunu" müzakerelerinde sorunların birkaç gün içinde aşılacağına inandığını söyledi

3 Babadan oğula geçen meslek: Taş ustalığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde taş ustalığı yapan baba oğlu, dede mirasını yaşatıyor.

4 Düzce Üniversitesi 9 bölüme ilk kez öğrenci alacak Düzce Üniversitesi tarafından 2018-2019 Akademik Yılında ilk kez öğrenci alımı yapacak 9 bölüm, ÖSYM’nin tercih kılavuzunda yerini alacak.

5 Kars’ta 2 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi Kars’ta sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen çalışmalarda 2 bin 780 paket kaçak sigara bulundu.

6 Ölüm yıl dönümünde eserleriyle Ray Bradbury Bugün korku ve bilimkurgu tarzlarında yazan Amerikalı Yazar Ray Douglas Bradbury’nin 6. Yıl dönümü; saygı ile anıyoruz…