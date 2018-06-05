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Fatih gemisi Antalya'ya demir attı

Kocaeli’de hazırlıkları tamamlanan Türkiye’nin ilk aktif sondaj gemisi ‘Fatih’, Antalya Limanı’na demirledi.

İHA | 05.06.2018 - 11:30..
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Fatih gemisi Antalya'ya demir attı

Yaklaşık 5 gün önce İzmit Körfezi’nden, Akdeniz’de yapılacak derin sondaj çalışmaları için uğurlanan Türkiye’nin ilk aktif sondaj gemisi ‘Fatih’ Antalya’ya ulaştı.

Fatih gemisi Antalya'ya demir attı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Akdeniz’de yapacağı derin sondaj için kullanacağı sondaj gemisi Fatih, yaklaşık olarak 6 ay önce Çanakkale Boğazı’ndan geçerek İzmit Körfezi’ne ulaşmıştı.

6 AY SÜREN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Norveç’in güney kıyısında bulunan Hoylandsbygda Limanı’ndan hareket ederek Kocaeli’ye gelen dev gemide yaklaşık 6 ay süren hazırlıklar tamamlandı.

Fatih gemisi Antalya'ya demir attı

PETROL ARAMASI YAPACAK

Antalya açıklarına demir atan ve ’Deepsea Metro-2’ olan ismi Fatih olarak değiştirilen dev gemi, Akdeniz’de devam eden petrol arama çalışmalarında sondaj çalışması gerçekleştirecek.

Fatih gemisi Antalya'ya demir attı

Fatih gemisi Antalya'ya demir attı

Fatih gemisi Antalya'ya demir attı

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