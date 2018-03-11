Fatih Çekirge yazdı: Artık geleceğe hazırlanan Türkiye var

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, NATO'nun teröre destek verdiğini, Türkiye'nin yanında olmadığını söyleyerek bugünkü yazısında NATO'ya sert eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO tutumunun doğru olduğuna dikkati çeken Çekirge'nin yazısı şu şekilde:

Afganistan'a çağırdın geldik, Somali’ye çağırdın geldik, Balkanlar’a çağırdın geldik, şimdi de ben çağırıyorum, hadi bakalım Suriye’ye gel. Niye gelmiyorsun?’ Bu sözler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan... Ve aslında son dönemde yaşadığımız her şeyi anlatmaya yetmiyor mu? Başından beri aynı şeyi yazıyorum. Başbakan Binali Yıldırım’la Güney Kore’ye gittik. Orada Mehmetlerimizin şehitliğini gezerken aynı şeyi sormuştum:

“Ey benim kınalı evladım. Ey benim kahraman ecdadım... Ey benim canım Mehmet’im. Memleketinden binlerce kilometre uzakta. Dünyanın öteki yakasında gelip şehit düştün... Niye diye sormadın... Neden demedin. Niçin demedin... Şimdi Suriye’de, Irak’ta bir NATO üyesi olarak Türkiye saldırıya uğruyor. Hem de alçakça saldırılara... Ama o NATO’dan ses çıkmıyor...NİYE? İşte bunu da ben Mehmetlerimizin aziz hatırası için soruyorum...”

PKK'YI SURİYE'YE YERLEŞTİRİP, SİLAHLANDIRDILAR

Dün işte bunu sordu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan... Yahu arkadaşlar!.. Bunda bir gariplik yok mu? PKK denilen belanın önce Suriye’nin BEKAA Vadisi’ne yerleşmesine göz yumdular. Silahlandırdılar... Uyuşturucu ticaretiyle silah ticareti birleşti... Sonra Irak’ta Kandil laneti oluştu... Bunlar her gün alçakça baskınlarla... Çoluk çocuk bebek demeden insanlarımızı katlettiler.

KUZEY GÜNEY MESELESİ

Amerika iç savaşının adı ‘kuzey-güney savaşı’ydı... O ana kadar dünyada bir güney-kuzey savaşı var mıydı bilmem. Peki sonra ne oldu. Bir baktık, Kuzey ve Güney Vietnam oldu. Sonra Kuzey ve Güney Kore... Afrika’da yine öyle, neredeyse bütün ülkeler kuzey ve güney diye ayrıldı.

Kongo son örnek midir? Tabii bu arada kuzeydeki devlete ayrı, güneydeki devlete ayrı silahlar satıldı... Silah sanayii insanlığı teslim aldı. Sonra geldik bizim coğrafyaya. Bir baktık, Kuzey Irak diye bir şey çıktı. Çekiç Güç falan geldi. Irak’ın kuzeyi devletleşmeye başladı. Şimdi Suriye’nin kuzeyi ve güneyi diye bir ayrım başlatıldı. Arkadaşlar Afrin harekâtının adı işte budur...

"GELECEĞE HAZIRLANAN BİR TÜRKİYE VAR"

Bizi de kuzey ve güney diye ikiye bölmek için uğraşanlara karşı verilen tarihi bir mücadeledir Afrin...

Bir daha yazıyorum... “Artık birileri istedi diye HAZIR OLA geçen bir Türkiye yok. Artık kendi geleceğine HAZIRLANAN bir Türkiye var...”

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