Fatih Erbakan açıkladı: Parti kuruyorum

Uşak'ta Cumhuriyet'in 10. yılı kutlamalarında çekilen "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" pozu, 84 yıl sonra yeniden canlandırıldı.

Tatil için geldikleri Bodrum'da, kaldıkları otelde fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 5 kadın yakalandı.

Hristiyanlıkta Azizler Günü'nü temsil eden Cadılar Bayramı Türkiye'de de ünlü isimler tarafından kutlandı.

1 Recep Altepe: Ankara'ya çağırdılar, gitmedim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Altepe, Cumhuriyet'e konuştu.

2 Video hakem uygulaması Almanya'da iki maçın sonucuna etki etti Türkiye'de tartışılan video hakem sistemi (VAR) Bundelisga'nın 10. haftasında iki önemli kararın alınmasına neden oldu.

3 Bayrampaşa'da AVM otoparkında bombalı motosiklet bulundu Bayrampaşa'da DEAŞ üyesi 4 kişi yakalanmış ve araçları infilak ettirilmişti. Yapılan detaylı incelemede, faciadan dönüldüğü ortaya çıktı.

4 Real Madrid'e Katalonya'ya kulüp otobüsüyle gitmedi La Liga'da Girona ile karşılaşacak Real Madrid, Katalonya bölgesinde bulunan kente büyük güvenlik çemberi altında gitti.

5 ABD'den S-400 üreticilerine kara liste yaptırımı ABD yönetimi, Türkiye’ye de S-400 füze savunma sistemi satacak olan “Rosoboronexport” ile “Almaz-Antey” şirketlerini kara listeye aldı.

6 Seks ve uyuşturucu skandalı 9 İngiliz askerlerini attırdı İngiliz donanmasının bir denizaltısı için başlatılan soruşturmada 9 asker seks ve uyuşturucu incelemesinden dolayı görevden alındı.