Fatih Erbakan parti kuruyor

‘Büyük Türkiye Platformu' adı altında yürüttüğü partileşme çalışmasında sona gelen Erbakan Vakfı Başkanı Fatih Erbakan'ın, partisinin kuruluş dilekçesini yakında İçişleri Bakanlığı'na vereceği bildirildi.

Saadet Partisi'nin (SP) 24 Haziran'da yapılan milletvekili genel seçimlerinde aldığı yüzde 1.3'lük oy oranının da süreçte etkili olduğu öne sürüldü.

'REFAH' KULLANILACAK

Yeni parti için kulislerde ‘Yeni Refah' ve ‘Yeniden Refah' gibi isimler konuşulduğu ifade edildi.

"ERKEN SEÇİM KARARINDAN SONRA BEKLEDİK"

Hürriyet'in haberine göre, Erbakan Vakfı Genel Sekreteri Doğan Beki, "Amacımız partimizi kurarak genel seçimlere girmekti, çalışmalarımızı da buna göre yoğunlaştırmıştık ama erken seçim kararı üzerine bekleme tercih edildi. Kendi partimizi kurup Erbakan hocamızın kaldığı yerden ikinci 40 yılı başlatma arzusundayız.

"KUCAKLAYICI OLACAĞIZ"

Dışlayıcı, ötekileştirici değil birleştirici, kucaklayıcı olacağız. Gerilim politikasının kimseye faydası yok, ülkeye de kaybettiriyor, yeni bir dille, söylemle kucaklayıcı olmak gerekiyor" diye konuştu.