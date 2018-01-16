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Fatih Erbakan, Refah'ın yeniden kurulmasını istiyor

Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, Refah Partisi'nin yasağının kaldırılması konusunda milletvekillerine çağrı yaptı.

Haber Merkezi | 16.01.2018 - 21:10..
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Fatih Erbakan, Refah'ın yeniden kurulmasını istiyor

Merhum başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın oğlu ve Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir açıklama yaparak kapatılan ve yasaklı olan Refah Partisi'nin yasağının kaldırılmasını istedi.

"REFAH PARTİSİ HALA YASAKLIDIR"

Fatih Erbakan, yaptığı açıklamada konuyla ilgili şunları ifade etti: "Türkiye’nin önünün tıkanması ve gelişmesinin engellenmesi amacıyla dış güçler harekete geçmiş ve demokratik seçimle iktidara gelen , milletin çoğunluğunun iradesine dayanan ve Türkiye’nin kalkınması için programlarını uygulamaya koyan Refah Yol hükümeti, senaryosu tamamen dis gucler tarafindan yazilmis 28 Şubat post modern darbesiyle ve bunun uzantisi olan çeşitli politik engellemelerle görevden uzaklaştırılmış, daha sonra da 16 Ocak 1998 tarihinde Türkiye’nin en büyük partisi olan Refah Partisi kapatılmıştır. 20 yıl önce bugün kapatılan Refah Partisi, hala demokrasinin bir ayıbı olarak yasaklı konumunu sürdürmektedir.

"YASAK KALDIRILSIN"

28 Şubat ile ilgili mahkemeler devam ederken, asıl 28 Şubat post modern darbe sonucu kapatılan Refah Partisi’nin üzerindeki yasağın kaldırılması için bir an önce TBMM’nde grubu bulunan tüm siyasi partileri göreve davet ediyoruz. TBMM’nin tüm muhterem üyelerinin ve istisnasız olarak tüm siyasi partilerin demokrasinin bir ayıbı olan bu hususta gösterecekleri basiret, itidal ve tesannüdden dolayı kendilerine şükranlarımızı arz etmeyi önemli bir görev sayıyoruz."

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