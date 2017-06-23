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Fatih Erbakan Saadet Partisi'ne açtığı davayı kazandı

Saadet Partisi'nin kiracı olarak kullandığı binanın boşaltılması için mahkemeye başvuran Fatih Erbakan davayı kazandı

23.06.2017 - 23:18
  1. Haberler
  2. Politika

Milli Görüş'ün lideri Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan ekibi, Saadet Partisi'nin kiracı olarak kullandığı, Balgat'ta bulunan binasının boşaltılması için mahkemeye başvurmuştu.

Erbakan'ın açtığı davayı kazandığı öğrenildi. Karara göre Saadet Partisi binayı boşaltmak zorunda. Karar üzerine Saadet Partisi içerisindeki gerilimin iyice arttığı, tartışmanın dozunun yükseldiği öğrenildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Saadet Partisi'nin, bir süredir Fatih Erbakan etrafında toplanan ilçe örgütleri ve Anadolu Gençlik Derneği üyeleri ile parti genel merkezii arasında yaşanan tartışmalarla çalkalandığı öğrenildi.

Saadet Partisi İstişaire Kurulu Başkanı olan Oğuzhan Asiltürk'ün, Fatih Erbakan'ın başkanlığını yaptığı Necmettin Erbakan vakfına dönük olarak kullandığı sert ifadeler bir süre önce basına şöyle yansımıştı:

“Toplumda sevgi ve saygı uyandırmış büyük zatların çocukları bir araya gelerek babalarının hatırasını canlı tutmak için bir vakıf kurarlarsa herkesin buna saygı duyması gerekir. Böyle bir vakfın genel merkezinde hedeflenen çalışmalar yapılır. Ancak Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı olarak kurulmuş olan vakfın kurucuları arasında Erbakan Hocamızın en büyük çocuğu olan Zeynep Erbakan bulunmamaktadır. Dolayısıyla aile adına kurulmuş bir vakıf olma vasfında değildir."

Fatih Erbakan Saadet Partisi'ne açtığı davayı kazandı

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