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Fatih Erbakan: Saadet'e verilen oylar CHP'ye gidiyor

Merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Saadet Partisi'nin CHP ile yaptığı ittifakı sert sözlerle eleştirdi.

Haber Merkezi | 30.05.2018 - 07:36..
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Fatih Erbakan: Saadet'e verilen oylar CHP'ye gidiyor

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Saadet Partisi 24 Haziran seçimlerinde ideolojik olarak çok ayrı noktalarda durduğu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile ittifak gerçekleştirdi. Birlikte halktan oy isteyen partiler bazı kesimlerin tepkisine yol açıyor.

"SAADET'E VERİLEN OYLAR CHP'YE GİDİYOR"

Saadet Partisi'nin kurucusu merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, katıldığı bir programda CHP ile 24 Haziran seçimleri için yapılan ittifakı eleştirerek, "Saadet'e verilen her oy nasıl CHP'ye gider" tek tek açıkladı.

Fatih Erbakan: Saadet'e verilen oylar CHP'ye gidiyor

"DİN DÜŞMANI CHP"

"Din düşmanı" olarak ifade ettiği CHP ile ittifakı yerden yere vuran Fatih Erbakan, "ittifak olmasa da oylar boşa gidiyor" diye eleştirenlere ise "oyların boşa gitmesi CHP'ye gitmesinden çok daha şereflidir" dedi.

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