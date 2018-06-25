Fatih Erbakan'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, dün akşam Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptığı bir twit'ini tekrar yayınlayarak Kılıçdaroğlu'na seçim sonucunun cevabını verdi.

SAADET PARTİSİ İLE İTTİFAK TUTMADI

Necmettin Erbakan'dan sonra Milli Görüş'ün devamı olarak görülen ancak Milli Görüş'ü temsil edemedikleri için oğul Erbakan desteğini kaybeden Saadet Partisi (SP) ile ittifaka giderek Milli Görüş'ten oy devşirmeye çalışan Kılıçdaroğlu, mecliste umduğunu bulamadı. 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri'nde yüzde 25 olan oy oranını yüzde 22'ye düşürdü.

Planları suya düşen Kılıçdaroğlu'na cevap Fatih Erbakan'dan geldi.