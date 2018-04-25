Fatih Erbakan'dan Saadet'e sert tepki

Merhum başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın oğlu ve Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, dünkü gerçekleştirilen 'Erbakan Ödülleri' töreninde Saadet Partisi'nin şov yaptığını söyledi.

"ERBAKAN İSMİNİN ARKASINA SAKLANIYORLAR"

Saadet Partisi'nin Erbakan kimliği üzerinden kendilerini kabul ettirme ihtiyacı içinde olduğunu belirten Fatih Erbakan, "Saadet Partisi yöneticilerinin, Erbakan ailesi ve ismi konusunda izlemekte olduğu dışlayıcı politikalar açıkça ortada iken, “Erbakan Ödülleri” üzerinden Erbakan isminin arkasına saklanarak görüntü vermeye çalışmaları bulundukları asıl çizgiyle örtüşmemektedir ve samimiyetten son derece uzak bir yaklaşımdır." dedi.

"SİYASİ MAKSATLI ŞOVLAR"

Erbakan'ın diğer açıklamaları şu şekilde:

Saadet Partisi Yönetimi, son yıllarda ortaya koyduğu Erbakan fikriyatından uzak bir çizgide, parti yönetiminden birkaç kişinin milletvekili yapılması amacıyla stratejik hamleler yapmaya çalışırken, bu samimiyetsiz ve değişken politikalarının üzerinin örtülmesi adına , Erbakan Hocamızı ve zihniyetini özümsemiş parti tabanını muhafaza altında tutabilmek için bir araç olarak “Erbakan Ödülleri” adı altında asıl olarak siyasi maksatlı şovlar yapmaya tevessül etmektedirler.

Bu adımlarındaki asıl amaç; parti yönetimi olarak Milli Görüş'ün odak noktalarından uzaklaşmalarını maskeleyebilmektir. Tam da seçim arefesinde pragmatik ve samimiyetsiz bir yaklaşımla bu hamleyi yapmaları siyasi etik ve Milli Görüş prensipleri açısından yakışıksız bir durumdur.





MİLLİ GÖRÜŞÜN AMAÇLARINDAN UZAK SİYASİ AKTÖRLERLE YAKIN İLİŞKİ KURUYORLAR

Görünen o ki, Erbakan ailesini ve Erbakan Hocamızı seven samimi Milli Görüşçüleri Saadet Partisi teşkilatlarından uzaklaştıran, parti üyeliklerini silen, buna karşılık, çıkar birlikteliği ile, bir şekilde milletvekili olabilme arzusu ile, Milli Görüş çizgisine uymayan her türlü ittifak arayışı ile her yolu mübah gören, Erbakan adını kişisel siyasi beklenti ve ikballerine alet yapmaya çalışan , içsel bazda Erbakan düşmanlığını ana eksen haline getiren, Milli Görüş'ün temel hedef ve amaçlarıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan dışsal siyasi aktörlerle ise büyük bir uyum ortaya koymaya çalışan anlayışın Milli Görüş camiası nezdinde kabul görmesi asla mümkün değildir.