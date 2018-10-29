Fatih ilk sondaj seferine çıkacak

Antalya'daki Türkiye Enerji Zirvesi'nde müjdeli haber verildi. Yunanistan, Rumlar ve darbeci Sisi'nin planlarının ardından Türkiye'de adımlarını attı. Fatih, Akdeniz'de ilk sondajını yapacak.

"12 BİN 200 METRE DERİNLİKTE SONDAJ"

Sondaj çalışmaları Antalya açıklarında Kıbrıs adasının batısında Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde yapılacak. Fatih sondaj gemisi Türk savaş gemilerinin koruması altında faaliyet gösterecek.

2011 Güney Kore yapımı Fatih, 6’ncı nesil olarak adlandırılıyor ve en ileri teknolojik özelliklere sahip. Alanya-1 kuyusu ile sondaja başlaması planlanan Fatih Sondaj Gemisinde, toplamda 200’den fazla yerli-yabancı uzman görev alacak. 229 metre boyunda olan Fatih 12 bin 200 metre derinlikte çok yüksek basınç altında deniz sondajı yapabilme becerisini haiz, aktif konumlanma (dynamic positioning) teknolojisiyle donatılmış, 6. jenerasyon bir sondaj gemisi.

Türkiye'nin ilk sondaj gemisi FATİH

