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Fatih ilk sondaja başlıyor

Fransızların şubat ayında doğalgaz bulduğu bölgede sondaj yapacak Fatih'in başarıya ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Haber Merkezi | 30.10.2018 - 11:59..
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Fatih ilk sondaja başlıyor

Uzun yıllardır doğalgaz ve petrol bulabilmek için titiz çalışmalar yapan Türkiye, Fatih sondaj gemisini satın alarak bu konuda en önemli adımı atmıştı.

SONDAJ GÜNÜ

Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih, bugün yola çıkıyor.

Dünyanın gözü, Türkiye'nin yapacağı ilk sondaj çalışmasında.

Yunanistan ve Rum yönetimi de Türkiye'nin bu çalışmalarından oldukça rahatsız.

ÜSTÜN TEKNOLOJİ

Petrol çevrelerinde 6. nesil olarak adlandırılan Fatih sondaj gemisi, denizin altında 12 bin 500 metreye kadar delebiliyor.

MISIR, İSRAİL VE RUM YÖNETİMİ DOĞALGAZ BULDU

Son yıllarda Doğu Akdeniz'de sondaj yapan neredeyse her ülke doğalgaza ulaştı.

Mısır, İsrail, Kıbrıs Rum Yönetimi bu ülkeler arasındaydı.

Fatih ilk sondaja başlıyor ViDEO

Fatih ilk sondaja başlıyor

İLK KUYUNUN ADI

Fatih sondaj gemisi Antalya açıklarında sondaj yapacak.

Delinecek ilk kuyunun adı Alanya 1 olarak belirlendi.

Doğalgaz arama çalışmaları uzun bir süreç.

1 Şubat'a kadar aramalar devam edecek.

8 AY ÖNCE DOĞALGAZ BULDULAR

Kıbrıs Rum Yönetimi, geçtiğimiz şubat ayında Fransız Total şirketine yaptırdığı araştırmalarda doğalgazı buldurmuştu.

Bölgedeki veriler göz önüne alınınca, Türkiye'nin sondajlar sonucunda doğalgaza ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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