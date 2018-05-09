Fatih Koyunoğlu: Ailemden gizli gizli başladım

Dizi ve filmlerin yanı sıra "Tiyatro Adam" bünyesinde de sahne çalışmalarını sürdüren oyuncu Fatih Koyunoğlu, "5. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali"nde tiyatroseverlerle bir araya geldi. Başarılı oyuncu, yaptığı açıklamada "İntiharın Genel Provası" isimli oyunla çok turnuva yaptıklarını, diziyle birlikte yorucu bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi.

İZLEDİĞİ BİR OYUNDAN SONRA KARAR VERDİ

Tiyatro hayatına 20 yıl önce başladığını aktaran Fatih Koyunoğlu, üniversitede iktisat okuduğu yıllarda arkadaşıyla birlikte gittiği bir oyunun ardından tiyatrocu olmaya karar verdiğini dile getirdi.

"SENİN KUMAŞINA BAKALIM"

Koyunoğlu, oyunu sahneleyen Yılmaz Gruda ve ekibinden çok etkilendiğini vurgulayarak, "Koca koca insanlar bir şeyler anlatıyor, gözümün içine bakıyor, ağlıyor gülüyor falan. Perde arasında şuursuz bir öz güvenle kulise gittim. Yılmaz Gruda'yı buldum, 'Hocam ben tiyatrocu olmak istiyorum.' dedim. 'Pazartesi günü gel evlat, senin bir kumaşına bakalım.' dedi. Ben de yanındakine 'Abi kaç metre kumaş almamız gerekiyor, nereden alınıyor?' diye sordum. O da 'Bir ufak metin oynaman gerekiyor.' şeklinde açıkladı.

"ŞUURSUZ ÖZGÜVENİM BENİ TİYATROCU YAPTI"

Hayatımda hiç tiyatro metni okumamıştım. Üç gün içerisinde 'Kardeş Kavgası' isminde bir metin yazdım, farkında olmadan bir meddah metni yazmışım. Bütün karakterleri ben oynadım. 'Sende bir meddah havası var, bu işi devam ettirmen gerekiyor.' dedi ve ben de ailemden gizli gizli başladım. Yani o şuursuz öz güvenim beni tiyatrocu yaptı diyebilirim" ifadelerini kullandı.