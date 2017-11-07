Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin tanıtıldığı toplantıda; projenin 2019 yılında tamamlanacağını açıkladı.

FOX Haber sunucu Fatih Portakal, muhalifler tarafından eleştirilen AKM projesine yaptığı yorumla şaşırttı, Portakal bu şaşkınlığın farkına kendisi de vardı.

"ŞAŞIRDINIZ TABİİ"

AKM projesiyle ilgili derlenen haberi yorumlayan Fatih Portakal, "Adı da güzel mis gibi. Adıyla yaşar umarım. Keşke büyük şehirlerde de benzer şeyler yapılsa. Şaşırdınız tabii değil mi? Aa Fatih övdü gibilerinden.. Şaşırmayın. İyiye iyi demeyi bırakmayın." ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal AKM projesinden memnun VİDEO