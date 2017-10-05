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Fatih Portakal belediyelerde istifa iddialarını yorumladı

Kanlı darbe girişiminden sonra darbenin siyasi ayağını sorgulayan Portakal, belediyelerde istifa isteme iddialarından bile rahatsız oldu.

05.10.2017 - 14:39
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Fatih Portakal belediyelerde istifa iddialarını yorumladı

15 Temmuz'da FETÖ'nün milletin iradesine el koyma girişiminden sonra sürekli "darbenin siyasi ayağı yok mu" diyerek hükümeti eleştiren Fatih Portakal,  bazı belediye başkanlarının istifası isteneceği iddialarını değerlendirdi.

"MİLLİ İRADEYE SAYGISIZLIK"

"Milli irade vurgusu yapmak istiyorum." diyen Portakal, bu konunun milli iradeye yapılan bir saygısızlık olduğunu ifade etti.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nun da görevden alındığını söyleyen Fatih Portakal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in "gidici" gibi olduğunu sözlerine ekledi.

Fatih Portakal belediyelerde istifa iddialarını yorumladı

SEÇİMLE GELEN SEÇİMLE GİDER

Seçimle gelenin seçimle gitmesi gerektiğinin altını çizen Portaka, "Hiçbir şey yokken insanların görevden alınması yanlış... İster kabul edin ister kabul etmeyin.. Bu milli iradeye saygısızlıktır." ifadelerini kullandı.,

Fatih Portakal belediyelerde istifa iddialarını yorumladı VİDEO

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanlarının istifasının isteneceği iddialarıyla ilgili şu açıklamaları yapmıştı: "Partimizin, herhangi bir birim; partimizin belediye başkanları olur, il başkanları olur vesaire... Bu süreç içerisinde bu tür gelişmeler olur. Ama şu anda böyle bir şey önümüzde yok. Ama bundan sonra da olmayacağı anlamına kesinlikle gelmez. Çünkü bir değişimi dönüşümü biz seçime kadar yaşıyoruz, yaşayacağız ve o metal yorgunluğu dediğim konu, tüm bunları kapsayan bir konuydu."

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