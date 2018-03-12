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Fatih Portakal da bozkurt yaptı

İsmail Küçükkaya'nın sabah haberlerinde bozkurt işareti yapmasının ardından Fatih Portakal da akşam haberlerinde bozkurt işareti yaptı.

Haber Merkezi | 12.03.2018 - 19:31..
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Fatih Portakal da bozkurt yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mersin İl Kongresi'nden önce vatandaşlara hitap ederken bozkurt işareti yapmış. Bu işaret çok konuşulmuştu.

ÖNCE İSMAİL KÜÇÜKKAYA YAPTI

Cumhurbaşkanı'nın bozkurt işareti yapmasını FOX TV Çalar Saat sunucusu İsmail Küçükkaya konu edinmiş ve "Bunu ben yapıyorsam manşet olmaz ancak Cumhurbaşkanı yapıyorsa manşet haberidir bu." demişti.

Fatih Portakal bozkurt işareti yaptı VİDEO

FATİH PORTAKAL DA BOZKURT YAPTI

Aynı kanalda akşam haberlerini sunan Fatih Portakal da Erdoğan'ın bozkurt yapmasıyla ilgili haberi sunduktan sonra bozkurt işareti yaptı.

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı VİDEO

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı haberi
Fatih Portakal da bozkurt yaptı

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