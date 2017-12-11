Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1'lik büyümeyle dünya lideri oldu.

Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde çift haneli büyüme oranını yakalayarak AB, G20 ve OECD ülkelerine fark attı.

"NASIL BÜYÜDÜK"

FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Türkiye'nin büyüme oranıyla ilgili, "Büyüme tamam güzel ama nasıl büyüdük, reel hayatta bu büyümeyi ne zaman göreceğiz" dedi.

Fatih Portakal, ekonomideki büyümeyi değerlendirdi VİDEO

"İRONİ YAPTIM, YANLIŞ ANLAMAYIN"

"Asgari ücreti de yüzde 11,1 büyüklüğünde artırın, bunu yapabilecek misiniz?" diyen Portakal, "Asgari ücretin yüzde 11 büyümesini isterken ironi yaptım, yanlış anlamayın, dikkat çekmek için söyledim" şeklinde konuştu.