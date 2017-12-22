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Fatih Portakal Filistinlilerin fesinden rahatsız oldu

FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, Filistin'de Türkiye ve Erdoğan'a yönelik sevgi gösterilerinde çocukların fes giymesiyle ilgili "Biz fesi eskiden giyiyorduk, onlara söylemek lazım. dedi.

Detay Haber | 22.12.2017 - 20:34..
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Fatih Portakal Filistinlilerin fesinden rahatsız oldu

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dün akşam ABD ve İsrail'e karşı elde edilen Kudüs zaferinin ardından bugün Filistin'de Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sevgi gösterilerinde bulunuldu.

"FES GİYMEDİĞİMİZİ ANLATMAK GEREKİYOR"

Bu sevgi gösterilerini ekrana getiren FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal haberin ardından şu ifadeleri kullanarak Filistinlilerin fes giymesindeki rahatsızlığından bahsetti: "Türk bayrağı evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan evet, fes giyidirilmiş çocuklar vardı. Hayır. Biz fes giymiyoruz. Oradaki Filistinlilere bunu anlatmak izah etmek gerekiyor. Biz eskiden fes kullanıyorduk."

Fatih Portakal Filistinlilerin fesinden rahatsız oldu VİDEO

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