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Fatih Portakal İyi Parti'sinin logosunu beğendi

FOX TV Anahaber sunucusu Fatih Portakal, Meral Akşener'in partisinin amblemini 'akılda kalıcı' olarak niteledi.

25.10.2017 - 19:57
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Fatih Portakal İyi Parti'sinin logosunu beğendi

Meral Akşener ve ekibinin bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı'na kuruluş başvurusu yaptığı İyi Parti'nin kullandığı slogan ve logosu, tartışmalara yol açmıştı.

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal da İyi Parti'sinin logosunu gündemine taşıdı.

"KİMSENİN AKLINA GELMEZ"

Parti logusunun kimsenin aklına gelmeyeceğini söyleyen Portakal, "Zor günlerde geçiyoruz, iyiyi çağrıştırdığı için ben beğendim gayet güzel. Çok basit bir logo, basit güzeldir çünkü. İyi dedikçe akla geliyor. dedi.

Fatih Portakal İyi Parti'sinin logosunu beğendi VİDEO

Fatih Portakal İyi Parti'sinin logosunu beğendi

Fatih Portakal İyi Parti'sinin logosunu beğendi

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